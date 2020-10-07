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Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!

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Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!
Rusya'da zehirlenen muhalif lider Aleksey Navalny, taburcu edilmesinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Navalny, zehirlendiği anda yaşadıklarını da ilk kez açıkladı.
Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!

Geçtiğimz günlerde Alman Bild gazetesine konuşan Rus muhalif lider Navalny, taburcu olduktan sonra ilk kez kameraların karşısına Rus blogger Yury Dud için geçti.

Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!
Navalny "Putin kişisel olarak gücü ve parasıyla ilgileniyor, buna hiç şüphe yok... Putin'in gücü, bu bir para meselesi, bu yüzden elbette onu ilgilendiriyor" dedi.
Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!
Navalny , zehrin bir şeye dokunduktan sonra sistemine girdiğini düşündüğünü söyledi. Bununla birlikte, zehirlendiği gün kendini iyi hissettiğini söyleyen Rus muhalif lider, tam olarak bunun ne zaman olabileceğinden emin olmadığını belirtti.
Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!

Hastaneye kaldırıldığı gün her şeyin aniden değiştiğini söyleyen Navalny, Rus şehri Tomsk'tan uçuşuna sadece 20 dakika kala, başına gelenleri çözemediğini ve kendisini ölüyormuş gibi hissettiğini sözlerine ekledi.

Navalny o anları "20. dakikada, Rick ve Morty'yi izlemekle artık ilgilenmiyordum. Soğuk terler döktüğümü hissediyordum" diyerek anlattı.

Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!

Novichok'un nasıl bir etkisi olduğu ve ne hissettiği sorusu üzerine Navalny, "Bu çok garip bir duygu, birçok kişi bana Novichok'tan ölmenin nasıl bir şey olduğunu sordu. Açıklamak zor çünkü bu, günlük yaşamda deneyimlemediğiniz bir şey. Biraz tuhaf gelebilir, ancak [zehirlenmenin] en yakın tanımı Harry Potter'daki ruh emici olabilir. Acı verici değildi, ama ezici duygu 'şimdi öleceğim'di..." ifadelerini kullandı.

Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!

Muhalefet lideri, zehirlenmenin Rusya başkanının emriyle gerçekleştiğine inandığını da söyledi.

Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!

Kremlin, Navalny'nin zehirlenmesinden Putin'in veya Rus hükümetinin herhangi bir üyesinin sorumlu olduğu yönündeki her türlü iddiaları ise reddettiğini belirtti.

Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!
 
 
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