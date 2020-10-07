Zehirlenen Rus muhalif Navalny ilk kez kameraların karşısında!

Hastaneye kaldırıldığı gün her şeyin aniden değiştiğini söyleyen Navalny , Rus şehri Tomsk'tan uçuşuna sadece 20 dakika kala, başına gelenleri çözemediğini ve kendisini ölüyormuş gibi hissettiğini sözlerine ekledi. Navalny o anları "20. dakikada, Rick ve Morty'yi izlemekle artık ilgilenmiyordum. Soğuk terler döktüğümü hissediyordum" diyerek anlattı.

Novichok'un nasıl bir etkisi olduğu ve ne hissettiği sorusu üzerine Navalny, "Bu çok garip bir duygu, birçok kişi bana Novichok'tan ölmenin nasıl bir şey olduğunu sordu. Açıklamak zor çünkü bu, günlük yaşamda deneyimlemediğiniz bir şey. Biraz tuhaf gelebilir, ancak [zehirlenmenin] en yakın tanımı Harry Potter'daki ruh emici olabilir. Acı verici değildi, ama ezici duygu 'şimdi öleceğim'di..." ifadelerini kullandı.