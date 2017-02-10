Zaza Enden'in gergin anları!

Bir dönemin ünlü basketbolcularından Zaza Enden, polis kontrolüne takıldı. Gürcistan ehliyetiyle trafiğe çıktığı için ceza kesilen Enden, polislere tepki gösterdi...

Karaköy’de önceki gece trafik kontrolü uygulaması yapıldı. Kontrole takılan eski basketçi Zaza Enden, art arda flaşlar patlayınca tepki gösterdi. Muhabirlerin üzerine yürüyüp “Ne çekiyorsunuz, amacınız ne?” diye çıkışan Enden’e, Gürcistan ehliyetiyle trafiği çıktığının anlaşılması üzerine bin 700 Tl trafik cezası kesildi.

ARKADAŞI GELDİ

Eski basketbolcu, “10 yıldır buraya gelmedim. 25 sene bu ehliyetle Türkiye’de araç kullandım. Ne değişti?” diyerek polislere de tepki gösterdi. Enden, muhabirlerin, “Türkiye’de şu anda OHAL var. Uygulamalar farklılaştı ve sertleşti” uyarısı üzerine, “Ne OHAL mi var? Bilmiyordum. En iyisi ben susayım ve cezamı ödeyip gideyim” dedikten aracına bindi.

Otomobili Enden’in çağrısı üzerine kontrol noktasına gelen bir arkadaşı kullandı...