ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016'da tatil için gittiği Miami'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında 50 milyon dolar, 75 yıl da hapis cezası istenen İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın 'serbest bırakıldığı' dedikodusu gündeme oturdu. DHA'nın ulaştığı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, Zarrab'ın halen hapiste olduğunu, Pazartesi günü de Türkiye saati ile 19.00'da yargıç karşısına çıkarılacağını söyledi. Başsavcılık yetkilileri, Zarrab'ın serbest bırakıldığı söylentilerine yol açan Federal Hapishaneler Bürosu'na ait sitede 'serbest bırakıldı' olarak görünmesinin teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını belirtti.
- BIST 109.808
- Altın 145,919
- Dolar 3,4000
- Euro 4,0750
- İstanbul 28 °C
- Ankara 33 °C
- Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç da boşandı!
- İşte Burcu Esmersoy'un yeni aşkı!
- Eda Taşpınar'ın 'popo' hırsızlığı!
- CHP'li vekil, Milli Eğitim Müdürü'nün makamını bastı
- 'Gizemli yol'da deney yaptılar
- Tek celsede boşandılar
- Sabıkalı oyun intihar ettirdi
- Mezarlık satıldı
- Halil Sezai'yi yıkan ölüm haberi!
- Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
- Restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var
- Zarrab’a tahliye muamması
- Kuzey Kore ABD’ye rest çekti
- O ilde 11 hayalet silah ele geçirildi
- D-100'de tehlike dolu anlar
Zarrab’a tahliye muamması
ABD'de tutuklu bulunan ve yargılaması devam eden İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın 'serbest bırakıldığı' dedikodusu kısa sürede gündeme oturdu. Ancak New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, olayın teknik bir yanlışlıktan kaynakladığını ve Zarrab
Etiketler: ABD, iş adamı, Reza Zarrab, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'li vekil, Milli Eğitim Müdürü'nün makamını bastıCHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, partisinin Burdur İl Başkanı Barış Ayten ile birlikte, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan Gazi İlkokulu'nun dış duvarında asılı Türk bayrağı ve Atatürk posterini alarak İl Milli Eğitim Müdürü Mah
'Gizemli yol'da deney yaptılarERZURUM'un Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan karayolundaki, bölge halkının 'gizemli yol' dediği 200 metrelik bölümde, kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olanlar büyük şaşkınlık yaşıyor.
Tek celsede boşandılarBODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeğeni ile ilişki yaşadığı iddiasıyla 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, Kuşadası Adliyesi'nde, mal paylaşım protokolü imz
Sabıkalı oyun intihar ettirdiİntihara sürüklediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan 'Mavi Balina' adlı bilgisayar oyunu, Almanya'da 14 yaşında Furkan'ın da ölümüne neden oldu.
Mezarlık satıldıSAKARYA'nın Pamukova Belediyesi tarafından mahalle mezarlığının satılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
FOTO GALERİ
- 17:00 - Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç da boşandı!
- 16:50 - İşte Burcu Esmersoy'un yeni aşkı!
- 16:38 - Eda Taşpınar'ın 'popo' hırsızlığı!
- 16:21 - CHP'li vekil, Milli Eğitim Müdürü'nün makamını bastı
- 16:13 - 'Gizemli yol'da deney yaptılar
- 16:09 - Tek celsede boşandılar
- 16:04 - Sabıkalı oyun intihar ettirdi
- 16:01 - Mezarlık satıldı
- 15:58 - Halil Sezai'yi yıkan ölüm haberi!
- 15:53 - Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
- 15:44 - Restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var
- 15:41 - Zarrab’a tahliye muamması
- 15:37 - Kuzey Kore ABD’ye rest çekti
- 15:34 - O ilde 11 hayalet silah ele geçirildi
- 15:30 - D-100'de tehlike dolu anlar
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim