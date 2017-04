Zarrab ve Atilla için ortak iddianame!

ABD'de İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmek, banka dolandırmak ve kara para aklamak suçlamalarıyla bir yıldır tutuklu bulunan Reza Zarrab ve suç ortakları olarak değerlendirilen isimler için "savaş suçu" yolu da açıldı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre New York Güney Bölge Federal Savcılığı, Zarrab ile geçen ay New York’ta tutuklanan Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın davalarını birleştirerek, ikinci bir iddianame kaleme aldı. İkinci iddianamede, İran’ın Irak ve Suriye’ye “yasadışı yollardan silah, mühimmat, savaşçı göndermesine” ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamede Zarrab, Atilla ve diğer suç ortaklarının ilişkide olduğu İran şirketleri arasında Mahan Air de sayıldı.



İran Devrim Muhafızları ve buna bağlı El Kudüs Ordusu’nun da Tahran merkezli Mahan Air aracılığıyla hem Suriye’ye, hem de Irak’a silah ve savaşçı geçirdiği iddiasına yer verildi.

Zarrab ve Atilla hakkındaki ortak iddianamede, New York Federal Savcı Vekili Joon Kim, Mahan Air’in ABD’nin İran’da yaptırım uyguladığı şirketler arasında yer aldığına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:



“Tahran merkezli Mahan Air, İran Devrim Muhafızları ve El Kudüs ordusuna, finansal, materyal ve teknolojik destek sağladığından dolayı ABD’nin yaptırım listesine dahil edilmiştir. Mahan Air, İran Devrim Muhafızlarına ve El Kudüs ordusuna malzeme, personel ve fon transferinde kullanılmaktadır. Bu transferler arasında İran Devrim Muhafızları ve El Kudüs ordusunun İran’dan Suriye ve Irak’a, bu ülkelerden de İran’a yönelik askeri eğitim için yolculuk hizmetleri bulunmaktadır. Mahan Air İran Devrim Muhafızları ve El Kudüs ordusu komutanlarının yolculuklarını uçuş manifestosuna dahil etmeyerek normal havacılık kurallarını bypass etmiş, bu kişilerin gizlice yolculuklar yapmalarını sağlamıştır. Mahan Air İran Devrim Muhafızları ve El Kudüs Ordusu’nun silah, mühimmat ve personel transferi ile, mali kaynak aktarımını da kolaylaştırmıştır.”



İLK İDDİANAMEDE MAHAN AİR YOKTU



İddianamede, Mahan Air’in sadece İran Devrim Muhafızları ve El Kudüs Ordusu değil, ABD tarafından terör örgütleri listesine dahil edilmiş olan Lübnan merkezli Hizbullah örgütüne de benzer hizmetlerde bulunduğu ifade edildi.



Reza Zarrab hakkında geçen yıl ABD’de tutuklandıktan sonra kamuoyuna açıklanan ilk iddianamede Mahan Air’in adı hiç geçmiyordu. İlk Zarrab iddianamesinde sadece İran’a yönelik yaptırımlar yer alırken, Suriye ve Irak’a da hiç değinilmiyordu. Zarrab’a ilişkin ilk iddianamede, İran Devrim Muhafızları ile El Kudüs ordusundan da hiç bahsedilmiyordu.