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Zarrab Trump'la anlaşma peşinde

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Zarrab Trump'la anlaşma peşinde
Rıza Sarraf’ı savunan hukukçular ekibinin bir anlaşma arayışında olduğu öne sürülüyor...

İran’a uygulanan ambargoyu deldiği iddiasıyla ABD'de yargılanan Rıza Sarraf davasının “yeni bir boyut” kazandığı belirtilirken, Sarraf’ı savunan hukukçular ekibinin bir anlaşma arayışında olduğu öne sürülüyor. New York Times gazetesi, New York eski beyelediye başkanı Rudolf “Giuliani’nin de dahil olduğu hukukçular ekibi bir anlaşma peşinde ve sadece savcılarla değil” ifadelerini kullandı.  

'RUTİN BİR DAVA OLMAKDAN UZAK'

New York Times gazetesi “Manhattan’daki bir federal mahkemede görülen Rıza Sarraf davası, rutin bir dava olmaktan uzak” yorumunu yaptığı haberinde “altın tüccarı” dediği  Sarraf’ın “oldukça önemli bir servet ve siyasi nüfuzu olan biri olarak nitelediğini” belirtti.

'MÜZAKERELER YENİ BİR BOYUT KAZANDI'

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bile savcılığı eleştirerek ve BM oturumları sırasında ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı görüşmede gündeme getirerek konu ile ilgilendiğini öne süren gazete “Şimdi ise davaya ilişkin müzakereler, yeni bir boyut kazandı” dedi. Gazete, bu bağlamda New York eski belediye başkanı Rudolph Giuliani ve ABD eski Başkanı George W. Bush döneminde Adalet Bakanı olan Michael Mukasey’in Sarraf’ı savunan hukukçular ekibine dahil olduklarını vurguladı.

TRUMP YÖNETİMİYLE TEMASA GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR

NYT, son mahkeme yazışmalarına dayanarak “Başkan Trump’a yakın” olduğunu belirttiği Giuliani ve Mukasey’nin Sarraf tarafından bir anlaşmayı müzakere etme amacıyla görevlendirildiğini ancak davaların büyük çoğunluğunun aksine görüşmelerin savcılıkla yapılmadığını, Giuliani ve Mukasey’in Trump Yönetimi yetkilileriyle temasa geçmeye çalıştıklarını da yazdı. 

Bu çerçevede de Giuliani ve Mukasey’in “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye seyahat ettikleri” iddiasına yer verildiği haberde, Manhattan Başsavcısı Preet Bharana’ın görevinden alınmasından sonra başsavcı vekili olan Joon Kim’in bürosundan ve Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman tarafından mahkemeye gönderilen mektuplara da dikkat çekerek Giuliani ve Mukasey’in rollerinin daha da “netleştiğini” belirtti. 

'HEM ZARRAB HEM TÜRKİYE İÇİN'

Gazete, davanın yargıcı Richard Berman’ın ise meseleyi ele almak için yarın için bir duruşma ayarladığını belirttiği haberinde Başsavcı Vekili Kim’un bürosundan mahkemeye gönderilen mektubunda da “Giuliani’nin hukuk şirketi Greenberg Traurig’in eş zamanlı olarak hem Sarraf hem de Türkiye için çalıştığı gibi göründüğü” kaydedildiğine dikkat çekti.

GREENBERG TRAURİG SÖZCÜSÜ REDDETTİ

Ancak haberde sorular üzerine Greenberg Traurig sözcüsünün ne Giuliani, ne de şirketinin Sarraf’ın savunmasında rol alan herhangi başka bir personelinin Türk Hükümeti için çalışmadığını belirttiği aktarıldı.

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