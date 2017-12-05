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Zarrab Soruşturmasına 17 Gözaltı

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Zarrab Soruşturmasına 17 Gözaltı
Son dakika.. Reza Zarrab soruşturmasında gözaltı sayısı 17 oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Reza Zarrab hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, hakkında geçen hafta başlatılan ve mal varlığına el konulan şüpheli Reza Zarrab ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Zarrab'ın yanında çalışan ve ABD'deki davaya evrak yolladığı iddia edilen şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Elde edilen yeni deliller ışığında soruşturmanın genişletilmesi üzerine söz konusu 3 şüpheli dışında 14 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların buradaki işlemleri sürüyor. 

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir ihbar mailinde, gözaltındaki şüphelilerden Regaip A. ile birlikte çalıştıklarını ifade eden bir kişinin, Regaip A, Mustafa H. ve Sinem A'nın FETÖ’cü olduğunu belirterek, söz konusu kişilere görevden alınan FETÖ'cü bazı polislerin getirdikleri evrakları ABD’ye götürdüğünü söylediği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada Zarrab'ın şirket bilgilerinin bulunduğu dijital verilerin elde edildiği belirtildi. Zanlıların dijital malzemelerinden ele geçirilen dokümanların incelendiği, bir şüphelinin telefonundan çıkan belgede, şüpheli Zarrab'ın Dubai'ye yerleşmek için araştırma yaptırdığına dair ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Öte yandan, Sarıyer’de, Zarrab'la bağlantılı olduğu belirtilen bir şirkette bazı evrakların yakılmak istendiği iddiaları üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, buradan elde edilen bazı belgelere incelenmek üzere el konuldu.

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