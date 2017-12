"Zarrab Korkuyor"

Başbakan Yıldırım: İlk ifadesinde korktuğu için farklı şeyler söylediğini ifade ediyor mahkeme deyince de korktum onun için ifademi değiştirdim diyor.

İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor. 'Satarım...' Alıcısı olursa.... Buradan açıkça ifade ediyorum; bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini zora sokmaktır.

Başbakan Binali Yıldırım, Sancaktepe'de Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı'nın açılış törenine katıldı. Törene Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başbakan Yıldırım, güzel bir eserin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Parkın adının Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı olması daha doğru olur. Bütün şehitlerimize ve Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. O bir Türk milliyetçisiydi. Bayrak aşığıydı. O bu ülkeye karşı her türlü hıyanet içinde bulunan emperyalist güçlere karşı mücadele etti. Allah mekanını cennet eylesin. Allah birliğimizi beraberliğimiz daim eylesin" dedi.

AK Parti'nin kurulduğu ilk günden beri bir prensibi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu da işimiz hizmet gücümüz millet. 15 yıldır milletimize hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız dağ gibi sorunları dağı gibi hizmetlere dönüştürmek. Milletimizi dağ gibi dev yatırımlarla buluşturduk. Çanakkale'de dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. Türkiye'ye de en güzel eserler yaraşır. Bu millet her şeyin en iyisine layıktır. Türkiye'yi hızlı trenlerle çağ atlattık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Dünyada son dokuz yılda yapılan on tane büyük proje var. Bu on projenin altı tanesini Türkiye yaptı. AK Parti iktidarı yaptı" dedi.

ÇİRKİN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin başarısını hazmedemeyenlerin çirkin saldırılarına devam ettiğini söyleyerek, "Saldırıların baş rolünde ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu Türkiye'ye diz çöktürmek. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun eline kağıtlar tutuşturarak Cumhurbaşkanımız hakkında itibar suikasti yapmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum. Siyaseten mücadele etmek istiyorsan senin karşında Cumhurbaşkanımız var. Onunla baş edemeyeceğini anladın. Ailesine, akrabalarına saldırmaya çalışıyorsun. Biz buradayız. Siyaset yapacaksan milletin karşısına çık ne söyleyeceğin varsa söyle. Bu millet Cumhurbaşkanı'na her zaman sahip çıktı, çıkmaya da devam edecek. Siyaseten ülkenin geleceği için söyleyeceği sözü kalmayan ana muhalefet genel başkanı kendinden başka partisini de bu son çıkışlarıyla uçuruma süratle sürüklüyor. Ey Kılıçdaroğlu heybende ne varsa dök de rahatla. İşi arkası yarın tefrikalarına çevirme. İşin gücün terör örgütlerinin dümeninde atıp tutmak. FETÖ'cülerin büyüsüne kapılmış gidiyorsun. Tarihe iftiracı olarak kaydedileceksin. Allah ıslah etsin" dedi.