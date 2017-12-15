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Zarrab Davasında Kritik Tutuklamalar

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Zarrab Davasında Kritik Tutuklamalar
ABD'deki davada tanık olarak yer alan Rıza Sarraf'ın yanında çalıştıkları ve ABD'deki davaya evrak yolladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Rıza Sarraf soruşturması kapsamında, Sarraf'ın yanında çalıştıkları ve ABD'deki davaya evrak yolladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H'nin savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılığının tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın genişletilmesi nedeniyle daha sonra gözaltına alınan 14 şüpheli ise ifadelerinin alınmalarının ardından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

"CASUSLUK" GEREKÇESİYLE MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rıza Sarraf ve yakınlarının "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti. Başsavcılık, şüpheli Sarraf'ın mal varlıklarını yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğuna dair de bazı bulgulara ulaşmıştı. Bu kapsamda Sarraf'ın yanında çalışan Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H., gözaltına alınmıştı. Soruşturma genişletilmesi üzerine 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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