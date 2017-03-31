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Zarrab bizim adamımız!

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Zarrab bizim adamımız!
Hükümete yakın gazetecilerden Cem Küçük, Reza Zarrab'ın ilişkileri hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanması hakkında konuşan hükümete yakın gazetecilerden Cem Küçük, Reza Zarrab'ın ilişkileri hakkında da çarpıcı sözler söyledi.
Atilla’nın 17-25 Aralık operasyonunun ardından 7 kez ABD’ye gittiğini anacak hiç birinde işlem yapılmadığını söyleyen Küçük, tutuklama kararının ABD’nin Türkiye’ye yönelik bir operasyonu olduğunu belirtti.
Trump’ın da AKP’nin beklediği gibi çıkmadığını söyleyen Küçük, Zarrab’ın tutuklanmasının Erdoğan’ı yargı karşısına çıkarma operasyonunun bir parçası olduğunu ve Halkbank’ın Eski Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın evinden çıkan paraların da FETÖ’cü polisler tarafından konulduğunu söyledi.
"ZARRAB BİZİM ADAMIMIZDIR"
Zarrab’ın AKP Hükümetinin adamı olduğunu anlatan Küçük, Erdoğan’ın verdiği görevle İran’a uygulanan ambargoyu delecek bir organizasyon kurarak Halkbank’a ve Türkiye’ye milyonlarca dolar kazandırdığını söyledi. Küçük, "Zarrab Türk devletinin bir projesidir, bizim adamımızdır" ifadelerini kullandı.
Küçük, haklarında yolsuzluk iddiasıyla 17-25 Aralık döneminde gündeme gelen 4 eski bakanı da “ABD’ye sakın gitmeyin, sizi de tutuklarlar” diye uyardı.

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