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Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı!

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Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

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