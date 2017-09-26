Bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.
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Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.
Etiketler: TSK, Kuzey Irak, Zap, Avaşin-Basyan, bölgeleri, hava harekatı, haberler
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