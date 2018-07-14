Zamlı maaş ödemeleri o tarihte başlıyor

Geçtiğimiz ay biner lira bayram ikramiyesi alan emeklilere bu ay da zamlı maaş ödenecek. Artış oranlarının 3 Temmuz'da belli olmasının ardından, zamlı maaşların ödenmesine başlanıyor.

Geçtiğimiz ay biner lira bayram ikramiyesi alan emeklilere bu ay da zamlı maaş ödenecek. Artış oranlarının 3 Temmuz'da belli olmasının ardından, zamlı maaşların ödenmesine başlanıyor.

SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Emeklilerin zamlı maaş ödemeleri salı günü start alıyor. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ- Kur emeklileri de ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı maaşlarını cebine koyacak.

SON RAKAMA GÖRE TARİH BELİRLENECEK

Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlere göre yapılacak. Memur emeklileri ise bu ayın 1'i ile 5'i arasında maaşını zamsız olarak almıştı. Zam farkları, önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihlerde memur emeklilerinin hesabına yatırılacak.

ÜCRETLER NASIL DEĞİŞTİ?

Sabah'ın haberine göre; Temmuz zammı memur emeklileri için yüzde 8.65 oldu. Bu artışla en düşük memur emeklisi maaşı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi.

Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde ise yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. En düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 533 lira 83 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91 liradan bin 79 lira 59 kuruşa çıktı.

SSK'lılarda ise en düşük maaş 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 935,60 liradan bin 21 lira 39 kuruşa ulaştı.