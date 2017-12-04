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Zafer Çağlayan'ın Yeni İmjaı

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Zafer Çağlayan'ın Yeni İmjaı
ABD’nin New York kentinde süren mahkemede ‘tanık’ Reza Zarrab’ın rüşvet verdiğini iddia ettiği eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın son görüntüsü, A Haber Ankara Büro muhabirlerinden Lamia Ayhan’ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

İddialar ve mahkemeyle ilgili sessizliğini koruyan Çağlayan’ın nerede olduğu merak edilirken, bazı internet sitelerinde yurtdışında olabileceğine yönelik iddialar gündeme getirilmişti. Ayhan, Twitter hesabından Çağlayan’la özel bir büro olduğu anlaşılan ortamda çekilmiş fotoğrafını 29 Kasım’da yayınladı. Davayla ilgili gelişmeler üzerine takipçileri Ayhan’ın paylaşımını mesajlar ve paylaşımlarla güncel hale getirdi. Topsakal bıraktığı görülen Zafer Çağlayan, uzun süredir gazetecilerin röportaj taleplerini geri çeviriyor.

 

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