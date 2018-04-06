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Yüzüne Sigorta mı Yaptırdı?

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Yüzüne Sigorta mı Yaptırdı?
Meryem Uzerli'nin yüzünü sigortalattığı iddia edilmişti. Uzerli iddialara cevap verdi.

Meryem Uzerli bir takı markasının yüzü oldu. Önceki gün de reklam filminin tanıtımı için bir basın toplantısı verdi. Bir kaç ülkede yayınlanacak olan reklamlardan Meryem Uzerli'nin 1 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Meryem Uzerli bu ücretin bir kısmını Koruncuk Vakfı’na (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) bağışlayacak.

Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde de yüzünü sigortalattığı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Uzerli, düzenlenen basın toplantısında “Yüzünüzü sigortalatacağınız doğru mu?” sorusunu “Böyle bir düşüncem yok, yüzüm Allah’a emanet” diye yanıtladı.

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