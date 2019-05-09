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"Yüzüme vurma diye yalvardım"

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"Yüzüme vurma diye yalvardım"
Eski eşi Kaan Tangöze’nin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Seçkin Piriler’in ifadesi ortaya çıktı: Çocukların önünde beni yumrukladı. Döverken uyarıcı madde etkisi altında gibiydi.

Manken Seçkin Piriler, eski eşi Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural’a açtığı davayı geri çekmesi için evine gelip kendisini darp ettiğini iddia etti. Olayın ardından avukatı Ayşegül Mermer ile Etiler Polis Merkezi’ne giden Piriler, Tangöze’nin “Darp, hakaret, tehdit, şantaj” suçlarından cezalandırılması için şikayette bulundu. Piriler, Tangöze’nin kendisini çocuklarının gözü önünde tekmeleyip yumrukladığını anlatarak şunları söyledi: 

DAVADAN VAZGEÇ ŞANTAJI

“Eve girmek istedi. Almayınca zorla girdi. Bana eşi Kıvılcım’a (Ural) açtığım davayı geri çekmemi, aksi halde mesajlaşmamızı deşifre edeceğini söyleyerek şantaj yaptı. Evi terk etmesini söyleyince çocukların önünde sırtıma tekme atıp yumruklamaya başladı. ‘Yüzüme vurma’ diye yalvardım. O sırada evde bulunan arkadaşımı da darp etti. Bu kez aşağıdan çocuklara 'Hangimizi istiyorsunuz?' diye bağırıp "Çocukları senden alacağım" dedi. Uyarıcı madde etkisi altında gibiydi. 

BUNLAR AKILALMAZ BİR İFTİRADIR

Seçkin Piriler'in iddialarının ardından Kaan Tangöze, açıklama yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Tangöze, "Bu akılalmaz iftira karşısında, ben de kendisi hakkında hukuki süreci başlatıyorum" dedi.

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