Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ay önce internet üzerinden futbol ve diğer spor müsabakalarında yasadışı bahis ve şans oyunları oynatan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, kozmetik, nakliye, gıda adı altında 72 paravan şirket kurulduğu belirlendi. Para trafiği içinde bulunan 849 kişi ve bu şirketlere ait 4345 banka hesabı üzerinde finansal analiz yapıldı.

Yapılan incelemede, 2.144.925.905 TL, 9.366.087 Euro, 12.119.244 Dolar, 8.000,00 İsviçre Frangı 800 Kanada Doları, 43.847 İngiliz Sterlini, 7.060.855,16 Rus Rublesi, 8.127 gram altın civarında para trafiği gerçekleştiği belirlendi. Polisin yaptığı müdahaleyle 42.274.766 TL, 94.518 Dolar, 133.395 Euro paraya el konuldu.

Yapılan araştırmada, hesap hareketleri içinde bulunan 455 kişinin bahis oynayan kişiler olduğu belirlenerek bu kişiler hakkında 8 bin 500 ve 35 bin TL arasında idari para cezası kesilmesi yönünde ilgili mülki idare amirliklere bilgi verildi.

Yapılan çalışmada, 394 kişinin örgütlü olarak kurdukları 72 paravan şirket üzerinden yasadışı bahis oynattıkları belirlendi. Organizasyonun çökertilmesi için için sabah saat 06.00 sıralarında 207'si İstanbul'da 40 ilde 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüt Tarafından 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında başlatılan operasyona 5 bin polis katıldığı ve çok sayıda gözaltı işlemi yapıldığı bildirildi.