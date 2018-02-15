Yuvada Çatlak!

14 Şubat'ta hiçbir paylaşımda bulunmayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun arasının açık olduğu iddia edildi.

14 yıllık flörtün ardından Temmuz 2016'da nikah masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun arasına kara kedi girdi.

Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun eve geç geldiği bu sebeple de eşi Neslihan Atagül ile şiddetli bir tartışma yaşadığı haberleri gündeme gelmişti.

AVM çıkışında görüntülenen Neslihan Atagül ise konuyla ilgili olarak "Tartışma yaşadığımız doğru ancak biraz abartılmış. İlişkimiz şuanda her zaman olduğu gibi yine çok iyi" demişti. Buzları eritemeyen çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Her fırsatta sosyal medya üzerinden birbirlerine olan aşklarını dile getiren ve özel günleri unutmayan iki ünlü ismin 14 Şubat'ta da paylaşım yapmaması iddiaları güçlendirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Yoksa ayrılıyor musunuz" yorumunu yaptı. Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile son fotoğrafını 12 Eylül 2017'de paylaştı... Kadir Doğulu ise 13 Ağustos 2017 tarihli bu fotoğrafın altına "Örgüde 1 numara" notunu düşmüştü...

Kaynak: Gecce.com

https://www.gecce.com.tr/fotogaleri-neslihan-atagul-ile-kadir-dogulu-bosaniyor-mu/1