Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, İspanyol ekibi Real Sociedad'a transfer olmak üzere. Real Sociedad, bu transfer için Trabzonspor'a 13 milyon euro (83 milyon TL) bonservis bedeli ödeyecek.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Yusuf Yazıcı, yuvadan uçuyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın ardından milli takıma kadar yükselen ve Avrupa'nın devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı için Trabzonspor, İspanyol ekibi Real Sociedad ile anlaşmaya vardı.

83 milyon! Tarihe geçecek

İspanyol ekibi Real Sociedad, Yusuf Yazıcı için Bordo Mavili ekibe 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Trabzonspor ayrıca sonraki Yusuf'un bir sonraki satışından yüzde 25 pay alacak. 83 milyon TL kazandırarak Trabzonspor'dan ayrılacak olan Yusuf, Gökdeniz Karadeniz'e ait bonservis rekorunu da kırmış olacak. Böylece Yusuf, 2007-2008 sezonunda Rus ekibi Rubin Kazan'a 8.7 milyon euro'ya transfer olan Gökdeniz'den bayrağı alacak ve Trabzonspor'a en çok para kazandırarak transfer olan oyuncu olaak.

En pahalı 3. Türk olacak

13 milyon euro bedelle Sociedad'ın yolunu tutacak olan Yusuf, Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı 3. Türk futbolcu olacak. Daha önce Cenk Tosun 22 milyon euro'ya Everton'a, Cengiz Ünder 15 milyon euro'ya Roma'ya, Arda Turan ise 12 milyon euro'ya Atletico Madrid'e gitmişti.

Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf, A Takım seviyesinde Bordo Mavili forma ile 56 maça çıkarken 18 kez rakip fileleri sarsmıştı.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

FANATİK ÖZEL