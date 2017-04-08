Yusuf Yazıcı: Beşiktaş'a da gol atacağım

Trabzonspor’un bu sezon çıkış yapan genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, iddialı konuştu

Attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettiren Yusuf, G.Saray’dan sonra Beşiktaş’ı da boş geçmeyeceğini söyledi. Cezası sona eren ve bugün takımının en önemli kozu olması beklenen süper solak, “Kendimi bu maça çok iyi hazırladım. Son durumum gayet iyi, kendimi çok iyi hissediyorum. G.Saray’ı 2-0 yendiğimiz maçta bir gol atmıştım. Beşiktaş’a da aynı şekilde gol atacağımı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısındaki çıkışımızı sürdüreceğiz. Bugünlere çok çalışarak geldik. Bu müthiş tabloyu bozma niyetimiz yok. Bu dev maçta atacağım golle taraftarımızı ve camiayı mutlu etmek istiyorum. Tabii ki önemli olan takımın kazanması. Kimin gol attığının pek bir önemi yok. Ancak ben atarsam da bu, benim için ekstra bir mutluluk olur, sevincim ikiye katlanır” şeklinde konuştu.

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