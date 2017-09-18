Geçen sezon takımın aynı periyotta 8 puan toplandığı yolundaki değerlendirmelere yanıt veren Şimşek, "Eleştirirken biraz insaflı olmak gerekir diye düşünüyorum. Geçen yılki takımdan Alperen, Perovic, İsmail Haktan yok. Cenk, Kappel, Ziya sakat, Anıl hazır değil. U20'den 4-5 genci kadroya aldık. Ortaya çıkan tablodan ben de üzgünüm" diye konuştu.
Sakatlıklardan dert yanan genç teknik adam, futbolcuların fedakarlık yapıp bir an önce takıma dönmeleri gerektiğini söyleyerek, "Şimdi özveri zamanı. Küçük bir ağrıda, 'Oynamıyorum, maça çıkmıyorum, antrenmana çıkmıyorum' demenin zamanı değil.
Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Ayrıca bu arkadaşların hiçbiri antrenmanda sakatlanmadı, Cenk, Ziya, Barış maçta sakatlandı, Kappel'in geçen yıldan kalma pubis sorunu var. Bunu herkesin bilmesi lazım" dedi. Camiadan özür dileyen Yusuf Şimşek, Denizlispor'un en kısa sürede toparlanıp çıkışa geçeceğini sözlerine ekledi.
- BIST 107.332
- Altın 145,933
- Dolar 3,4602
- Euro 4,1368
- İstanbul 28 °C
- Ankara 36 °C
- Londra’daki saldırının şüphelisi ‘Suriyeli Yahya’
- “Sanki sinek öldürdü, tahliyesini istiyor”
- Mobilyada KDV indirimi 30 Eylül'de sona erecek!
- Atletico'dan Diego Costa'ya 65 milyon euro!
- Milyonluk tesis Suriyeli göçmenlerin barınma alanı oldu
- İsveç’te birinci sıradan aday ilk Türk kökenli siyasetçi
- Son dakika... Irak Yüksek Mahkemesi'nden referandum kararı
- Borsa, günün ilk yarısında geriledi
- Çanakkale-İzmir karayolu tünellerle rahatlayacak
- Yusuf Şimşek'ten eleştirilere yanıt
- Binlerce öğrenci bu haberi bekliyordu! TEOG'un yerine gelecek sistem...
- Simülasyon 'Mars'ta sekiz ay yaşadılar!
- Hatay'ın sınır bölgelerine asker sevkiyatlar sürüyor
- Seda Akgül'e şantaj
- CANER ERKİN’DEN ŞÜKRAN OVALI’YA 2.5 MİLYON TL’LİK JEST!
Yusuf Şimşek'ten eleştirilere yanıt
Geçen sezon takımın aynı periyotta 8 puan toplandığı yolundaki değerlendirmelere yanıt veren Şimşek, "Eleştirirken biraz insaflı olmak gerekir diye düşünüyorum. Geçen yılki takımdan Alperen, Perovic, İsmail Haktan yok. Cenk, Kappel, Ziya sakat, Anıl hazır değil. U20'den 4-5 genci kadroya aldık. Ortaya çıkan tablodan ben de üzgünüm" diye konuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 15:04 - Londra’daki saldırının şüphelisi ‘Suriyeli Yahya’
- 15:03 - “Sanki sinek öldürdü, tahliyesini istiyor”
- 15:01 - Mobilyada KDV indirimi 30 Eylül'de sona erecek!
- 14:59 - Atletico'dan Diego Costa'ya 65 milyon euro!
- 14:58 - Milyonluk tesis Suriyeli göçmenlerin barınma alanı oldu
- 14:56 - İsveç’te birinci sıradan aday ilk Türk kökenli siyasetçi
- 14:55 - Son dakika... Irak Yüksek Mahkemesi'nden referandum kararı
- 14:53 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
- 14:52 - Çanakkale-İzmir karayolu tünellerle rahatlayacak
- 14:51 - Yusuf Şimşek'ten eleştirilere yanıt
- 14:49 - Binlerce öğrenci bu haberi bekliyordu! TEOG'un yerine gelecek sistem...
- 14:48 - Simülasyon 'Mars'ta sekiz ay yaşadılar!
- 14:47 - Hatay'ın sınır bölgelerine asker sevkiyatlar sürüyor
- 14:26 - Seda Akgül'e şantaj
- 14:21 - CANER ERKİN’DEN ŞÜKRAN OVALI’YA 2.5 MİLYON TL’LİK JEST!
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim