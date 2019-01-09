Yaşadıklarını anlatan Güney konuşma sırasında "Gerizekalı gazeteciler" demesi program sunucularının tepkisine neden oldu. Gülşen Yüksel "sinirlerine hakim ol Yusuf sen şuan çok sinirlesin" diyerek güneyi yatıştırmaya çalıştı.
Ayrıca Güney şiddete maruz kalanin kendisi olduğunu söyleyerek bunun için hastaneden darp raporu aldığını sözlerine ekledi.Bugüne kadar erkeklerin şiddet objesi olarak gösterilip susturuldugunu dinlenmediğini söylediği sırada Dağıstanlı'nin "erkekleri de dinliyoruz kadınları da" sözleri dikkatlerden kaçmadı.
- BIST 91.273
- Altın 226,623
- Dolar 5,4911
- Euro 6,2958
- İstanbul 4 °C
- Ankara -8 °C
- Yusuf Güney canlı yayın da "Gerizekalı gazeteciler" dedi
- İmamoğlu'nu külliyesin de ağırlıyacak
- 14 Konsolos'a tehdit paketi
- 10 yaş küçük gitaristi ile aşk yaşıyor
- Avşar film ve Cinemapink'ten yapımcılara büyük jest
- Erdoğan Deniz Çakır'ı faşistlikle suçladı
- AKP ve HDP'li Vekiller meclis kulisin de birbirine girdi
- "Kesin bende aldatıldım"
- Bu adama hem kızlar hem erkekler yazıyor
- Cumhuriyet tarihinde örnek gelişme İlk kez...
- Oğlu sevgilisiyle arkadaş oldu
- Hazal Kaya'dan tepki çeken davetiye
- Cumhurbaşkanı açıkladı Ziraat borcu olanların dikkatine
- Demet tedbir kararı çıkardı Ece hodri meydan dedi
- Çakma Cem bulundu
Yusuf Güney canlı yayın da "Gerizekalı gazeteciler" dedi
Kız arkadaşına darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Yusuf Güney kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.
Yaşadıklarını anlatan Güney konuşma sırasında "Gerizekalı gazeteciler" demesi program sunucularının tepkisine neden oldu. Gülşen Yüksel "sinirlerine hakim ol Yusuf sen şuan çok sinirlesin" diyerek güneyi yatıştırmaya çalıştı.
Etiketler: gülşen yüksel, müge dağıstanlı, yusuf güney, darp
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yusuf Güney canlı yayın da "Gerizekalı gazeteciler" dediKız arkadaşına darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Yusuf Güney kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.
10 yaş küçük gitaristi ile aşk yaşıyorŞarkıcı Ziynet Sali'nin, kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.
Avşar film ve Cinemapink'ten yapımcılara büyük jestYaklaşık 350 sinema salonuyla pazarın büyük kısmına sahip Avşar Film ve Cinemapink, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi yapımcılara, "İstediğiniz rakamı veririz. Cesaretli olun, filmlerinizi biz gösterelim" çağrısında bulundu.
"Kesin bende aldatıldım"YouTuber Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin, kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını iddia etti. İrem Derici’nin eski eşi Rıza Esendemir, Twitter hesabından, "Kesin ben de aldatıldım" mesajını paylaştı.
Bu adama hem kızlar hem erkekler yazıyorKanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Can Nergis konuk oldu. Modellik yaptığı dönemde ilginç teklifler aldığını belirten Nergis, hayatına dair yaşadıklarını anlattı…
VİDEO GALERİ
- 12:18 - Yusuf Güney canlı yayın da "Gerizekalı gazeteciler" dedi
- 11:19 - İmamoğlu'nu külliyesin de ağırlıyacak
- 11:04 - 14 Konsolos'a tehdit paketi
- 18:40 - 10 yaş küçük gitaristi ile aşk yaşıyor
- 18:12 - Avşar film ve Cinemapink'ten yapımcılara büyük jest
- 17:47 - Erdoğan Deniz Çakır'ı faşistlikle suçladı
- 17:19 - AKP ve HDP'li Vekiller meclis kulisin de birbirine girdi
- 17:12 - "Kesin bende aldatıldım"
- 16:54 - Bu adama hem kızlar hem erkekler yazıyor
- 16:24 - Cumhuriyet tarihinde örnek gelişme İlk kez...
- 16:14 - Oğlu sevgilisiyle arkadaş oldu
- 15:53 - Hazal Kaya'dan tepki çeken davetiye
- 15:28 - Cumhurbaşkanı açıkladı Ziraat borcu olanların dikkatine
- 15:22 - Demet tedbir kararı çıkardı Ece hodri meydan dedi
- 14:54 - Çakma Cem bulundu
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim