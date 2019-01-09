Yusuf Güney canlı yayın da "Gerizekalı gazeteciler" dedi

Kız arkadaşına darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Yusuf Güney kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı.

Yaşadıklarını anlatan Güney konuşma sırasında "Gerizekalı gazeteciler" demesi program sunucularının tepkisine neden oldu. Gülşen Yüksel "sinirlerine hakim ol Yusuf sen şuan çok sinirlesin" diyerek güneyi yatıştırmaya çalıştı.

Ayrıca Güney şiddete maruz kalanin kendisi olduğunu söyleyerek bunun için hastaneden darp raporu aldığını sözlerine ekledi.Bugüne kadar erkeklerin şiddet objesi olarak gösterilip susturuldugunu dinlenmediğini söylediği sırada Dağıstanlı'nin "erkekleri de dinliyoruz kadınları da" sözleri dikkatlerden kaçmadı.