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YÜSRA GEYİK KASIP KAVURUYOR!

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YÜSRA GEYİK KASIP KAVURUYOR!
Yayın hayatına bundan 13 yıl önce başlayan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolünde tanıdığımız Yüsra Geyik'in Instagram hesabındaki pozları hayranlarını resmen büyülüyor.

2006 yılında ilk yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri oldu. Birçok usta ismin yanı sıra genç oyuncularında kadrosunda olduğu dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Zeliş rolüyle tanıdığımız genç oyuncu Yüsra Geyik.Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken dizinin Zeliş'i, Yüsra Geyik, Instagram pozları ile takipçilerinin başını döndürüyor.29 yaşındaki başarılı oyuncunun dekolteli pozlarına ise yorum yağıyor. Instagram'da 208 bin takipçisi bulunan Zeliş'i, dizideki babası Hüsnü Çoban'a şikayet edenler bile var.arka-sokaklar-in-zelis-i-instagram-daki-tatil-715275_9844_7_b.jpgarka-sokaklar-in-zelis-i-instagram-daki-tatil-715275_7091_2_b.jpg

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