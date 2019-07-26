2006 yılında ilk yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri oldu. Birçok usta ismin yanı sıra genç oyuncularında kadrosunda olduğu dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Zeliş rolüyle tanıdığımız genç oyuncu Yüsra Geyik.Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken dizinin Zeliş'i, Yüsra Geyik, Instagram pozları ile takipçilerinin başını döndürüyor.29 yaşındaki başarılı oyuncunun dekolteli pozlarına ise yorum yağıyor. Instagram'da 208 bin takipçisi bulunan Zeliş'i, dizideki babası Hüsnü Çoban'a şikayet edenler bile var.
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- ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETTİ
- KARDASHİAN'IN ESKİ KOCASIYLA YAKALANDI
- BİR EVİN BAHÇESİNDEN 21 CESET ÇIKTI
- YÜSRA GEYİK KASIP KAVURUYOR!
- ESKORT SİTESİNE ÇEVİRDİLER
- GİZLİ KAMERA MAĞDURU
- ANADOLU ATEŞİ 20 YAŞINDA
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YÜSRA GEYİK KASIP KAVURUYOR!
Yayın hayatına bundan 13 yıl önce başlayan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolünde tanıdığımız Yüsra Geyik'in Instagram hesabındaki pozları hayranlarını resmen büyülüyor.
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YÜSRA GEYİK KASIP KAVURUYOR!Yayın hayatına bundan 13 yıl önce başlayan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolünde tanıdığımız Yüsra Geyik'in Instagram hesabındaki pozları hayranlarını resmen büyülüyor.
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- 13:49 - KARDASHİAN'IN ESKİ KOCASIYLA YAKALANDI
- 13:47 - BİR EVİN BAHÇESİNDEN 21 CESET ÇIKTI
- 13:41 - YÜSRA GEYİK KASIP KAVURUYOR!
- 12:50 - ESKORT SİTESİNE ÇEVİRDİLER
- 11:41 - GİZLİ KAMERA MAĞDURU
- 10:53 - ANADOLU ATEŞİ 20 YAŞINDA
- 10:22 - BODRUMU SALLADILAR
- 10:10 - YÜRÜTME KARARI VERİLDİ
- 09:32 - AŞKA GELDİ
- 09:12 - MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR!
- 13:26 - PARAMPARÇA EDECEĞİZ!
- 13:00 - TÜRKİYE İLE ANLAŞMADI
- 11:08 - RUSYA GÜZELİNİ SEÇTİ
- 10:57 - YILBAŞI İKRAMİYESİ SURİYELİYE Mİ ÇIKTI?
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