YÜRÜTME KARARI VERİLDİ

Esenler Otogarı'nın otopark kısımlarının İSPARK'a devri ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Otogarı'nın otopark kısımlarının İSPARK'a devri için verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını açıkladı.

İBB TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

İBB'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı'nın otopark kısımlarının İSPARK'a devri ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Öncelikle otopark alanlarından başlanarak tüm otogarın güvenli, sağlıklı ve verimli hale getirilmesiyle ilgili çalışma devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11 Temmuz'da yapılan toplantısında, Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devredilmesi önünde alınan karar, İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Mahkeme, işlemin sebebi ve yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB'ye 7 gün süre vermişti.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer almıştı:

"Dava konusu işlemin uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması ve ayrıca dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bir işlem olması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 7 gün süre tanınmasına karar verildi."