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Yürürken kafasına mermer düştü, hastanelik oldu

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Yürürken kafasına mermer düştü, hastanelik oldu
Trabzon’un en işlek caddesi Kunduracılar Caddesi'nde yürüyen Fransız uyruklu genç bir kadının kafasına bir iş yerinin balkonundan mermer parçası düştü. Olay sonrası yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fransa’dan eşi ve çocukları ile birlikte bir süre önce Trabzon’a tatile gelen ve şehrin en işlek caddesi olan Kunduracılar Caddesi’nde beraberinde çocukları ve eşinin akrabaları ile birlikte yürüyen Fransız uyruklu Lidya Udan Orhan’ın (36) kafasına cadde üzerinde bulunan tarihi bir binanın balkonundan kopan mermer parçası düştü.

Olay sonrası bayılan genç kadın çağrılan ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, eşi Gürkan Orhan ve kayınpederi Yaşar Orhan hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.

Oğlu ve gelininin 18 Temmuz’da iki torunu ile birlikte Fransa’dan Trabzon’a tatile geldiğini belirten Orhan, “Kızı ve oğlu ile birlikte 5-6 kişiyle Kunduracılar Caddesi'nde yürürken yukarıdan bir binanın balkonundan mermer parçası düşmüş. Başında 3-4 yerde yarılma var. Şu anda bilinci açık. MR’ı çekilecek. Oğlumla birlikte izne gelmişlerdi. Kurban Bayramı’ndan sonra döneceklerdi” ifadelerini kullandı.

 

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