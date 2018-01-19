Yurtta Karne Heyecanı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor.

Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci yarın karne alacak.

Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından iki hafta dinlenme fırsatı bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de yarıyıl tatilinde yorgunluklarını atma imkanı bulacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek.

Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Bu yıl ilk defa uygulanacak merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan; 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) da 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 23 Haziran'da, 2. oturumu ile Yabancı Dil Oturumu ise 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yarıyıl nedeniyle bir mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, karnenin tek başına başarı göstergesi olmadığını belirterek, "Öğrencilerimizin davranış, tutum, şahsiyet ve zekalarının bir göstergesi olmayan karneler sadece dönem boyunca derslerde gösterdikleri başarının neticesidir" ifadesini kullandı.

Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili öğrencilerimiz bu ülkenin yarınları sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişeceksiniz. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi sizler koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız.

Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olarak yetişmeniz,geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi ve başarmanızı sağlayacaktır. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarı isteğin, azmin ve gayretin neticesidir.”

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Yılmaz, “Tatilde dinlenmenizi, bulunduğunuz şehirlerdeki tarihi mekanları, müzeleri, kütüphaneleri gezmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmenizi, sportif, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyorum” dedi.