Yurtdışı seyahatlerinden dönerken yanınızda getirdiğiniz cep telefonları için ödenen harç parası 170.70 TL'den 500 TL'ye çıkartıldı. Kaynak Yeniçağ: Yurtdışından telefon getirenlere kötü haber!

Resmi Gazete'de ‘Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' yayınlandı. Karara göre yurtdışı seyahatlerinden dönerken yanınızda getirdiğiniz cep telefonları için ödenen harç parası 170.70 liradan 500 liraya çıkartıldı.

Yurtdışından getirilen cep telefonların kayıt altına alınabilmesi veya cep telefonunuz çalındığı zaman cihazınızı IMEI numaranızın bilmeniz gerekiyor. Birçok kişinin bilmediği IMIE numarasını öğrenmek ise çok kolay. Bütün cep telefonu cihazlarında “*#06#” tuşlarını tuşladığınız zaman IMIE numaranızı öğrenebiliyorsunuz.

120 GÜN SONUNDA KAYIT YAPILMAZSA CİHAZ KAPANIR

Yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınma başvuru süresi, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 120 gün. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır. IMEI bilgisine sahip cihazların tamamının kayıt altına alınması gerekmektedir. (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar) Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemleri 120 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

