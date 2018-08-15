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Yurtdışında okuyan öğrenciler Bedelliden nasıl faydalanacak?

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Yurtdışında okuyan öğrenciler Bedelliden nasıl faydalanacak?
Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yurt dışında okuyan öğrencilerin hangi zaman diliminde 21 günlük askere gidecekleri sorunu hala çözüm bekliyor.

Bedelli askerlik başvuruları hızla sürerken bazı soruların cevabı hala bulunabilmiş değil. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından kısa sürede 290 bin kişinin başvurduğu Bedelli askerliğe dair cevap aranan en önemli sorulardan biri de yurtdışında okuyan öğrencilerin hangi zaman aralığında 21 günlük askere gidecekleri?

Ülkemizdeki öğrencilerin eğitim süreçlerinin etkilenmemesi için tatil dönemlerinde bedelli askerlikten yararlanması gerektiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Başvurular sırasında öğrenciler durumlarını belirteceklerdir. Öğrencilerden gelecek bu talepler de bakanlık tarafından mutlaka dikkate alınacak ve buna göre bir planlamaya gidilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Yurtdışında okuyan öğrencilerden birinin sosyal medyada paylaştığı ileti, yurtdışında okuyan öğrencilerin yasada unutulduğunu gözler önüne serdi. Paylaşımda; "Amerika'da yüksek lisans yapıyorum. Bedelli askerlik müracatımı Kocaeli-Körfez Askerlik şubesinde yaptım. Müracatta Amerika'da yüksek lisans öğrencisi olduğumu yazdırtamadım. 'Formda bunu yazacak bir yer yok dediler'. Dilekçe vererek bu durumumu belirtmek istedim ki; Celp, yaz ve kış tatil dönemlerine denk getirilsin diye. Ama dilekçemi almadılar. Böyle bir talimat bize verilmedi. İsterseniz Bedelli müracatı yapmayın dediler." ifadeleri kullanıldı.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yurtdışında okuyan öğrencilerin celp dönemlerinin nasıl düzenleneceği ya da bulundukları ülkede uzaktan eğitimden mi faydalanacakları merakla bekleniyor.

 

 

 

 

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