Yurtdışına Kaçtı İflasını İstedi!

İnanlar İnşaat şirketinin patronu Serdar İnan, Twitter’dan bir basın açıklaması yaparak şirketinin iflasını istedi.

İnanlar İnşaat şirketinin patronu Serdar İnan, Twitter’dan açıklama yaparak şirketinin iflasını istedi.

Hürriyet yazarı Jale Özgentürk’ün, dünkü yazısında İnan’ın Kanada ya da Avustralya’ya gittiğini ve kendisinden haber alınamadığını belirtmişti.

Özgentürk ayrıca İnan’ın ‘kaçtı’ iddiaları üzerine bazı alacaklı bankaların da harekete geçtiğini ifade etmiş, “Bakalım önümüzdeki günlerde Serdar İnan’dan bir ses çıkacak mı” demişti.

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Dün akşam saatlerinde İnan Twitter’dan uzun bir açıklama yaparak, 53 yıldır faaliyet gösteren İnanlar İnşaat’ın kapısına kilit vurulduğunu açıkladı. Şirketinde 600 çalışanının bulunduğunu aktaran İnan, işçilerinin maaşlarını ilk kez bu ay ödeyemediklerini kaydetti. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ertesi günü şirketinin kaderinin değiştiğini ve FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra şirketin maddi-manevi yıkıma uğradığını belirten Serdar İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İnanlar’ın 150 milyon TL ödenmiş sermayesi vardır ve elindeki malların değeri bu zan olmaz ise yaklaşık 300 milyon değerindedir. Arabam teknem dahil şirketin tüm varlıkları Türkiye’dedir. Şirketimizin malvarlığı rahatlıkla borçlarının kapanmasını sağlayacak seviyededir. Bu sebeple şirketimizin üzülerek iflasını istiyorum, ilgili resmi makamlardan ricam işlemlerin bu yönde yapılmasıdır, böylece hak sahipleri alacaklarını rahatlıkla alabileceklerdir.”