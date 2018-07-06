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Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

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Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Temmuz ayına girilmesiyle sıcaklıklar insanları bunaltmaya başladı. Ağustos ayına yaklaştıkça sıcaklıklar daha da yükselecek.

Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. Sıcaktan bunalan insanlar deniz kenarlarına ve ağaçlık bölgelere giderek serinlemeyi tercih ediyor.

TEMMUZ SICAKLARI FRAGMAN
Temmuz ayında etkisini gösteren sıcaklıklar, ağustos ayının habercisi. Önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

SICAKLIKLAR İSTANBUL'A GELİYOR...
Yayınlanan sıcaklık haritalarına göre; sıcaklıklar Doğu'dan gelerek Karadeniz bölgesini etkisi altına alacak. Ağustos ayının ortalarında Marmara'da da sıcaklıklar en yüksek seviyeleri görebilir. Akdeniz ve Ege sahilleri de her zaman olduğu gibi yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya.

 

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