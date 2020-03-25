Yurt Dışında Hayatını Kaybedenleri Açıkladı

İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor.

Bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'in başkanlığında. Dün akşam itibariyle 11 sefer ile 8 ülkeden 2721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'daki öğrencilerimizi aldık. KKTC'den de öğrencilerimiz getirildi. 14 günlük karantinaya alınmış oldular. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildiler. Fas'taki vatandaşlarımızı da ülkemize getirdik.

20 bin Pakistanlı var. 1 tanesinin kalp ritminde problem vardı. Diğerlerini de misafir ediyoruz.

Özbekistan'dan gelen uçak Özbek kardeşlerimizi ülkesine götürdü.

Diğer ülkelerin vatandaşları da var.

Yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alınıyor ve gerekli destek veriliyor.