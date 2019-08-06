  • BIST 99.584
  • Altın 260,722
  • Dolar 5,5291
  • Euro 6,1911
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'A AYAK BASTI!

YÜREK HOPLATTI!

»
YÜREK HOPLATTI!
Ses getiren dizi Zalim İstanbul'un 2. sezon çekimlerine az bir zaman kala dizinin güzeli Simay Barlas tatil pozlarıyla yıktı geçti.

Zalim İstanbul'un Damla Karaçay'ı leopar desenli bikinisiyle plaja indi pozlarıyla yıktı.
Zalim İstanbul Kanal D'nin en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Daha ilk bölümden senaryosu ve başarılı oyunculukları ile rakiplerinden sıyrılan dizinin genç oyuncuların Simay Barlas'ın tatil pozları instagramı yıktı geçti. 2. sezon çekimleri için gün sayan Zalim İstanbul dizisinde Agah Karaçay'ın internet fenomeni olan kızı Damla Karaçay'ı canlandıran güzel oyuncu Simay Barlas, yeni sezon çekimleri öncesi sahillerde enerji depoluyor.Duru güzelliği, kusursuz fiziği ve başarılı oyunculuk performansı ise izleyiciden tam not alan Simay Barlas instagramı sık kullanan isimlerinden. İnstagram'da 897 bin takipçisi olan Barlas'ın son paylaşımı ise bomba!Zorlu geçecek sezon öncesi kendisini sahillere atan Simay Barlas, leopar desenli bikinisi ile poz verdi bu seksi poza takipçilerden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • SEVGİLİSİYLE YAKALANDI06 Ağustos 2019 Salı 17:51
  • ERKEN GELEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ06 Ağustos 2019 Salı 17:45
  • MAGAZİNCİ OLARAK UTANDIM!06 Ağustos 2019 Salı 17:27
  • EKMEĞE ZAM GELDİ! VATANDAŞ TEPKİLİ!06 Ağustos 2019 Salı 16:56
  • İSTANBUL'DA MEZAR YERLERİ CEP YAKIYOR!06 Ağustos 2019 Salı 16:49
  • 96 YAŞINDA TRAFİKTE AŞIRI HIZ YAPMAKTAN MAHKEMEYE ÇIKTI06 Ağustos 2019 Salı 16:47
  • UMUR BUGAY HAYATINI KAYBETTİ!06 Ağustos 2019 Salı 16:45
  • ESNAFA CEZA YAZMAK İSTEYİNCE VATANDAŞ İSYAN ETTİ!06 Ağustos 2019 Salı 16:40
  • "TOPLUMUN YÜZDE 55'İ ÇOCUKLARININ SURİYELİLERLE ARKADAŞ OLMASINI İSTEMİYOR"06 Ağustos 2019 Salı 16:30
  • ÇIPLAK HAMİLELİK POZU OLAY OLDU06 Ağustos 2019 Salı 16:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim