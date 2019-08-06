Zalim İstanbul'un Damla Karaçay'ı leopar desenli bikinisiyle plaja indi pozlarıyla yıktı.
Zalim İstanbul Kanal D'nin en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Daha ilk bölümden senaryosu ve başarılı oyunculukları ile rakiplerinden sıyrılan dizinin genç oyuncuların Simay Barlas'ın tatil pozları instagramı yıktı geçti. 2. sezon çekimleri için gün sayan Zalim İstanbul dizisinde Agah Karaçay'ın internet fenomeni olan kızı Damla Karaçay'ı canlandıran güzel oyuncu Simay Barlas, yeni sezon çekimleri öncesi sahillerde enerji depoluyor.Duru güzelliği, kusursuz fiziği ve başarılı oyunculuk performansı ise izleyiciden tam not alan Simay Barlas instagramı sık kullanan isimlerinden. İnstagram'da 897 bin takipçisi olan Barlas'ın son paylaşımı ise bomba!Zorlu geçecek sezon öncesi kendisini sahillere atan Simay Barlas, leopar desenli bikinisi ile poz verdi bu seksi poza takipçilerden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
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YÜREK HOPLATTI!
Zalim İstanbul'un Damla Karaçay'ı leopar desenli bikinisiyle plaja indi pozlarıyla yıktı.
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