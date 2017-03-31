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Yürek dayanamadı!

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Yürek dayanamadı!
Niğde’de yaşayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir son yolculuğuna oğlunun fotoğrafıyla uğurladı.

15 Temmuz şehitlerinden Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi 69 yaşındaki Fadimana Halisdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimeana Halisdemir, Niğde'deki evinde akşam saatlerinde rahatsızlandı. Ambulansla oğlunun ismini taşıyan Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fadimeana Halisdemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Fadimeana Halisdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

7 çocuk annesi Fadimana Halisdemir için bugün (Cuma) cuma namazı sonrası Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Kasabası'nda tören düzenlendi. Hamzalı Camisi önündeki törene Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AKP Niğde milletvekilleri Erdoğan Özgen, Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve 3 bin kişi katıldı. Astsubay oğlu Ömer Halisdemir'in şehit olmasından sonra eşi Fadimana Halisdemir'i de yitiren Hasan Hüseyin Halisdemir ve çocukları taziyeleri kabul etti.

Türk bayraklarının açıldığı cenaze töreninde kılınan namazının ardından Fadimana Halisdemir'in cenazesi omuzlara alınarak 500 metre uzaklıktaki Çukurkuyu Mezarlığı'na götürüldü. Üzerine 15 Temmuz kahramanı oğlu Ömer Halisdemir'in fotoğrafı da bırakılan Fadimana Halisdemir'in cenazesi şehit oğlunun kabrine 10 metre uzaklıkta açılan mezarda toprağa verildi.

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