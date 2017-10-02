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'Yüreğime ve sevgiye düşman olanla...'

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'Yüreğime ve sevgiye düşman olanla...'
OYUNCU Meltem Cumbul, Uluslararası Adana Film Festivali'nin ödül töreninde Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmaması ile ilgili açıklama yaptı.

Uluslararası Adana Film Festivali’nin ödül töreninde sunuculuk yapan Meltem Cumbul,  “En İyi Yönetmen” ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmamıştı. Kaplanoğlu, Cumbul’un bu hareketinin ardından sosyal medya hesabından, “Adana Film Festivali’nde sahnede maruz kaldığım kabalığın ardından bizi yalnız bırakmayan sanatseverlere ve dostlara teşekkürler” cümlesiyle tepkisini dile getirmişti. Meltem Cumbul da bugün twitter hesabından bir paylaşım yaparak, Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmama nedenini şu cümlelerle açıkladı:

“Eşitler arası bir selamlaşma ve yakınlaşma ritüeli olan el sıkışmayı; kendinden olmayanları ötekileştirenle, fakiri zengine böldürenle, güçlüleri tutup zayıfları hor görenle yapmayı reddediyorum. Yüreğime ve sevgiye düşman olanla, gözlerim ve ellerim dost olamaz.”

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