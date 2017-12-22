Kemal Kılıçdaroğlu, BM'nin Kudüs kararına ilişkin "Çok önemli bir karar. Bu karar Trump'ın pimini çekip Ortadoğu'nun kalbine koyduğu bombanın patlamamasını sağladı. Kudüs'ün bir kişinin iradesiyle başkent olmayacağını belirleyen bir karar. Bu kararın çıkmasını sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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"Yüreği Varsa Karşıma Çıksın"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda kendisi hakkında söylediklerine TBMM'de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Yüreği varsa, cesareti varsa, adamsa karşıma çıksın. Karş
Etiketler: Kemal Kılıçdardoğu, Recep Tayyip Erdoğan
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