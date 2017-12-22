  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKATrakya İçin Kar Uyarısı!

"Yüreği Varsa Karşıma Çıksın"

»
"Yüreği Varsa Karşıma Çıksın"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda kendisi hakkında söylediklerine TBMM'de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Yüreği varsa, cesareti varsa, adamsa karşıma çıksın. Karş

Kemal Kılıçdaroğlu, BM'nin  Kudüs kararına ilişkin "Çok önemli bir karar. Bu karar Trump'ın pimini çekip Ortadoğu'nun kalbine koyduğu bombanın patlamamasını sağladı.  Kudüs'ün bir kişinin iradesiyle başkent olmayacağını belirleyen bir karar. Bu kararın çıkmasını sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hain Plan Son Anda Önlendi18 Aralık 2017 Pazartesi 13:37
  • MİT ile Ortak FETÖ Operasyonu18 Aralık 2017 Pazartesi 11:25
  • Doğu Kudüs'e Büyükelçilik Müjdesi18 Aralık 2017 Pazartesi 11:22
  • Yıldırım'dan Asgari Ücret Açıklaması18 Aralık 2017 Pazartesi 11:20
  • Yavuz Yılmaz'ın Hastalığını Açıkladı!17 Aralık 2017 Pazar 11:24
  • PKK'ya Darbe Üstüne Darbe15 Aralık 2017 Cuma 14:22
  • Bir Belediye Başkanı Daha İstifa Etti15 Aralık 2017 Cuma 14:20
  • FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki en büyük delil15 Aralık 2017 Cuma 14:20
  • Zarrab Davasında Kritik Tutuklamalar15 Aralık 2017 Cuma 14:15
  • Bahçeliden Kudüs teklifi14 Aralık 2017 Perşembe 14:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim