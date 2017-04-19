Yurdaer Okur'un yerine Serhan Yavaş!

Çekimlerine hızla devam edilen ve merakla beklenen dizi 'Seni Kimler Aldı'ya yeni bir isim dahil oldu.

MedyaRadar'da yer alan özel habere göre çekimleri tüm hızıyla devam eden ve merakla beklenen ‘‘Seni Kimler Aldı’’ dizisine ünlü oyuncu Serhan Yavaş dahil oldu.

Pastel Film ile ortak bir karar alarak, ‘‘Seni Kimler Aldı’’ oyuncu kadrosundan ayrılan Yurdaer Okur’un yerine ‘‘Talat’’ karakteri için, deneyimli oyuncu Serhan Yavaş ile anlaşıldı.

Çok yakında atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Seni Kimler Aldı dizisinin başrollerinde Fulya Zenginer, Duygu Yetiş, Yiğit Kirazcı ve Serhan Yavaş paylaşıyor.

Güçlü kadroda usta oyuncular Ülkü Duru, Yıldız Kültür, Funda İlhan, Ahmet Saraçoğlu, İpek Tenolcay, Nalan Yavuz, Osman Wöber, Haldun Boysan, Ayşe Tunaboylu yer alırken bu dev kadroya Evren Erler, Edip Tepeli, Sibel Ergün, Yiğit Koçak ve Su Dura eşlik ediyor…

Yapımcılığını Pastel Film Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yaptığı, yönetmenliğini Sadullah Şentürk’ün üstlendiği, senaryosunu Pınar Uysal ve Yazım Ekibinin (Tufan Bora, İbrahim Güler, Erdal Bektaş) yazdığı ve öykü sahibi-senaryo süpervizörü Esin Gök’ün olduğu ‘‘Seni Kimler Aldı’’ çok yakında atv’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor...

Bir Aşk ve İntikam Hikayesi:

Zehra, annesi Aynur’la birlikte, İstanbul’un sayılı zenginlerinden sayılan Çamay ailesinin yanında çalışıp, yaşamaktadır. Zehra, birlikte büyüdüğü Çamay ailesinin tek veliahtı Barış’a aşıktır. Barış da Zehra’ya karşı duygularını fark eder. Fakat bu aşkın önünde çok sayıda engel vardır. Aynur’un evlatlık verdiği ama herkesin öldü bildiği Zehra’nın ablası Ceren (Zeynep) intikam için geri gelir ve oklarını önce kendi ailesine sonra ilgisi olan herkese yöneltir. Konak tarafında ise, bu ilişkiyi kesinlikle onaylamayan annesi Cahide, Barış’ı sadece Zehra’dan değil, amcası bildiği ama aslında babası olan Talat’tan da uzak tutmak için bıçakları bilemektedir.

Aşklarını korumak isteyen Barış ve Zehra, büyük sırların içinde ve satılmış olduğunu öğrenmiş olan Ceren’in intikamının gölgesinde savrulup duracaklardır.