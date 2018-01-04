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Yunanistan'dan Darbeci Asker Açıklaması!

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Yunanistan'dan Darbeci Asker Açıklaması!
Ülkesine kaçan darbeci askerler hakkında konuşan Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis, "Ceza Kanununun 8. maddesi uyarınca dışarıda işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanmaları olasılığını araştırıyoruz" dedi.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Fetullahçı  Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci  askerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanabilme  olasılığını araştırdıklarını söyledi. 

Kontonis, Atina’da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin  darbeci askerlerle ilgili sorularını yanıtladı.

Yunan Ceza Kanununun 8. maddesi uyarınca darbeci askerlerin  Yunanistan’da yargılanabileceğini söyleyen Kontonis, darbeci askerlerin  Yunanistan’da yargılanabilmeleri için Türkiye’nin talepte bulunması gerektiğini  belirtti.

Kontonis, “(Darbeci askerlerin) Ceza Kanununun 8. maddesi uyarınca  dışarıda işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanmaları olasılığını  araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetinin olasılığı incelediğini kaydeden Kontonis, darbeci  askerlerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğini ilişkin soru üzerine ise bu  konunun Yunanistan Yüksek Mahkemesinin ret kararı ile nihai olarak kapandığını ve  karara herkesin saygı duyduğunu söyledi.

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