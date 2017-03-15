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Yunanistan'daki 3 darbeci asker kayıp!

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Yunanistan'daki 3 darbeci asker kayıp!
Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu ülkeye kaçan darbecilerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gazeteye göre, Marmaris'teki suikast girişimiyle bağlantılı üç asker daha Yunanistan'a kaçtı ve bu askerle

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine karıştığı iddia edilen Halil Çetin ve Fatih Arık adlı iki komandonun Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

To Vima, iddiayı Çetin ve Arık'ın ifadelerine dayandırdı. Darbecilerin ifadesine göre 15 Temmuz sonrası Dedeağaç'tan Yunanistan'a girdiklerinde yanlarında üç asker daha vardı.

Askerler, Selanik'ten Atina'ya gitmek üzere otobüse binen üç komandodan daha sonra hiçbir haber alamadıklarını söyledi.

Ahmet Çamoğlu, Yücel Özcan ve Mustafa Özal adlı kayıp komandoların Yunan makamları tarafından yakalanarak Türkiye'ye iade edilmiş olabileceği söyleniyor.

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