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Yunanistan'da tarihi cami yanıyor

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Yunanistan'da tarihi cami yanıyor
Yunanistan’ın Dimetoka kentindeki tarihi Beyazıt Camisi’nde sabaha karşı yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının hala sürdüğü cami büyük hasar gördü.

Sabaha karşı çıkan ve sebebi henüz bilinmeyen  yangını söndürme çalışmaları halen sürüyor.

Yangında, iç kısımlarının büyük bölümü ahşap olan caminin büyük zarar  gördüğü belirtiliyor.

Yunan haber ajansı ANA-MPA, saat 03.00 sıralarında başlayan yangına,  camideki restorasyon çalışmaları sırasında elektrik kaynağından çıkan  kıvılcımların yol açtığının tahmin edildiğini bildirdi.

Ajans haberinde, yangın ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere,  Yunanistan Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Maria Vlazaki’nin bölgeye hareket  ettiği kaydedildi.


Dimetoka’da kent merkezinde bulunan, Çelebi Mehmet Camisi olarak da  bilinen Beyazıt Camisi, Balkanlar’daki en önemli tarihi Osmanlı eserleri arasında  sayılıyor.

Yunanistan Kültür Bakanlığınca tarihi eser olarak koruma altına alınan  ve ibadete kapalı olan camide son iki yıldır restorasyon çalışmaları yapılıyordu.

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