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Yunanistan'da Nobel Barış Ödülü'nün Kübalı sağlıkçılara verilmesini destekleyen girişim büyüyor

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Yunanistan'da Nobel Barış Ödülü'nün Kübalı sağlıkçılara verilmesini destekleyen girişim büyüyor
Yunanistan'da, Nobel Barış Ödülü'nün dünyada Covid-19'la mücadelede ön saflarda olan Kübalı Henry Reeve Sağlık Tugayları'na verilmesini talep eden girişim büyüyor. Ülkede söz konusu kampanyaya şu ana kadar 27 bin kişi imza attı.

Yunanistan'da 27 bin kişi, Nobel Barış Ödülü'nün birçok ülkede Covid-19'la mücadele eden Kübalı sağlık tugaylarına verilmesini talep etti. 

Ülkede 2021 Nobel Barış Ödülü'nün Henry Reeve Sağlık Tugayları'na verilmesini savunan girişim, 28 Mart tarihinde başlatılmıştı.

Telesur'da yer alan habere göre, 2021 Nobel Ödülü'nün Kübalı Doktorlara Verilmesini Savunan Yunan Ekip'in yöneticisi Velisarios Kossivakis, girişimin insanlara küçük ve yoksul bir ülkenin Covid-19'la birlikte küresel dayanışmayı dünyaya nasıl gösterdiğini öğretmeyi amaçladığını belirtti.

Yunanistan'daki girişimi destekleyenlerin büyük çoğunluğun genç insanlar olduğu kaydedildi. Kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 1350 öğrenci destek verdi.

Kossivakis, söz konusu girişimin Atina'daki Küba-Yunanistan Dostluğu ve Dayanışması ve José Martí Kültür Derneği üyeleri tarafından teşvik edildiğini sözlerine ekledi.

Kossivakis, "Girişimimiz her gün büyüyor ve güçleniyor. Girişimin, Yunanistan'ın her bölgesinden ve toplumun her kesiminden üyesi bulunuyor" dedi.

Küba'nın kurucu lideri Fidel Castro'nun 2005 yılında kurduğu Henry Reeve Sağlık Tugayı, pandemi döneminde birçok ülkede ön saflarda oldu.

Henry Reeve Sağlık Tugayı, pandemi döneminde aralarında İtalya, Meksika, Barbados, Jamaika ve Nikaragua'nın bulunduğu 22 ülkeye 1450'den fazla Kübalı sağlık çalışanı gönderdi.

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