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Yunanistana kaçan FETÖ'cü subaylara müebbet

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Yunanistana kaçan FETÖ'cü subaylara müebbet
15 temmuz darbe girişimin de Yunanistana kaçan sybaylar hakkın da karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve 8'i daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı.
Mahkeme, 8 firari askerin dosyasını ayırılmasına hükmetti. Sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık 7 yıl 6 aydan, 15 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

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