Yunanistan Göçmenlere Saldırıyor

Edirne Pazarkule'sınırında bekleyen göçmenlerin zor anları.

İdlib'deki olaydan sonra Türkiye AB tarafındaki sınır kapılarını açmıştı. Mülteciler sınır kapılarına akın etti. Sınır kapılarında bekleyen mğlteciler hala Yunanistan'a geçemedi. Ne yakalanma korkuları var nede ödemek zorunda oldukları dolarlar vardı. Sadece çantalarını alıp çıktılar.

Meriç Doyran köyün'de salcı mğltecileri kişi başı 20 tl ye karşıya geçiriyordu.

16 yaşındaki Şahin yaşına rağmen tecrübeli. Meriç'i 3 kere geçmiş. Şahin olayı şöyle açıkladı. ''Yunanlar hem dövüyor hem de telefon ve paramızı alıp geri yolluyor.'' dedi. Şahin'in korkusu Yunan askerleri tarafından geri gönderilmek.

Yunanlılar ateş etmesine rağmen göçmenler korkmuyor. Top sesleri uçak sesleri duyan insanlar için birkaç el silah sesi ne kadar ürkütebilir ki.