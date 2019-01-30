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Yunanistan devlet başkanı Erdoğanla görüşecek

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Yunanistan devlet başkanı Erdoğanla görüşecek
Yunanistan devlet başkanı Çipraz Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

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