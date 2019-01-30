Yunanistan devlet başkanı Erdoğanla görüşecek

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.
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Etiketler: yunanistan, çipraz. recep tayyip erdoğan
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