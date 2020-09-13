Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan yeni hamle!

Yunanistan, kısa süre önce Doğu Akdeniz krizinde sık sık gündeme gelen Meis Adası'na asker göndermişti. Bu gelişmenin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan yeni bir hamle geldi.

Ka ş ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Meis’te 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyanların adadan ayrılmasının 77. yıldönümü törenlerine katılacak olan Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, çeşitli etkinliklerde yer aldıktan sonra yarın başkent Atina’ya dönecek.

Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos’un davetlisi olarak Meis’e gideceği 11 gün önce açıklanan Sakellaropulu’nun programında, adanın limanına demir atmış savaş gemilerini ve yakındaki Karaada (Ro) adacığını ziyaret de bulunuyor. Sakellaropulu’nun Meis’ten hem “barış ve dostluk” hem de “Yunanistan’ın egemenlik haklarını koruyacağı” mesajları vermesi bekleniyor. Sakellaropulu, önce Atina’dan uçakla Rodos’a, oradan da askeri helikopter ile Meis Adası’na geçecek.

MEDYADA KOMPLO TEORİLERİ Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunan medyasında Sakellaropulu’nun Meis’e gitmesi “büyük sembolik önem taşıyan ziyaret” olarak değerlendirildi. Yunan kurmayların, Türk savaş uçaklarının, Sakellaropulu’nun Meis ve Karaada’ya gitmek için bineceği helikopteri “rahatsız edebileceklerinden” endişe duydukları ileri sürüldü.

Ayrıca, Yunan makamlarının gerekli tüm önlemleri aldıkları belirtildi. Yunan Ta Nea gazetesi ise manşet haberinde, “Türkler son günlerde Meis’i hedef gösteriyor. 1996 Kardak krizine benzer bir ortam yaratmaya çalışıyor” iddiasında bulundu. Geçen yılki törenlere Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis katılmıştı. Yunan cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar geçtiğimiz yıllarda çeşitli vesilelerle Meis adasına gittiler.