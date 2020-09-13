Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan yeni hamle!

Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos’un davetlisi olarak Meis’e gideceği 11 gün önce açıklanan Sakellaropulu’nun programında, adanın limanına demir atmış savaş gemilerini ve yakındaki Karaada (Ro) adacığını ziyaret de bulunuyor. Sakellaropulu’nun Meis’ten hem “barış ve dostluk” hem de “Yunanistan’ın egemenlik haklarını koruyacağı” mesajları vermesi bekleniyor. Sakellaropulu, önce Atina’dan uçakla Rodos’a, oradan da askeri helikopter ile Meis Adası’na geçecek.
Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunan medyasında Sakellaropulu’nun Meis’e gitmesi “büyük sembolik önem taşıyan ziyaret” olarak değerlendirildi. Yunan kurmayların, Türk savaş uçaklarının, Sakellaropulu’nun Meis ve Karaada’ya gitmek için bineceği helikopteri “rahatsız edebileceklerinden” endişe duydukları ileri sürüldü.
Ayrıca, Yunan makamlarının gerekli tüm önlemleri aldıkları belirtildi. Yunan Ta Nea gazetesi ise manşet haberinde, “Türkler son günlerde Meis’i hedef gösteriyor. 1996 Kardak krizine benzer bir ortam yaratmaya çalışıyor” iddiasında bulundu. Geçen yılki törenlere Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis katılmıştı. Yunan cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar geçtiğimiz yıllarda çeşitli vesilelerle Meis adasına gittiler.
Adayı 2018’de ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın bindiği helikopterin Karaada’dan Meis’e dönüşünde Türk savaş uçakları tarafından “taciz edildiği” ileri sürülmüştü.
Meis adası, 1947 Paris Antlaşması ile İtalyanlar tarafından Yunanistan’a bırakıldı. Aynı antlaşma çerçevesinde asayişi sağlayacak bir kolluk kuvveti hariç, bu adanın silah ve askerden arındırılmış olması gerekiyorsa da, Yunanistan 1974 ve özellikle 1980 sonrası, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesine dayanarak “meşru müdaafa” iddiasıyla adadaki askeri varlığını arttırdı.