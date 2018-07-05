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Yunanistan bir darbeciye daha iltica hakkı tanıdı!

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Yunanistan bir darbeciye daha iltica hakkı tanıdı!
Yunan İltica Dairesi, darbeci 8 askerden biri olan Uğur Uçan'a iltica hakkı verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)   15 Temmuz darbe  girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birine daha iltica  hakkı tanındığı bildirildi. 

Yunanistan İltica Dairesine bağlı komisyonun kararına göre, 8 firari  darbeciden biri olan Uğur Uçan'a iltica hakkı verildi.

Böylece Yunanistan'da iltica hakkı tanınan darbeci sayısı 3'e  yükseldi.

Daha önce, Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel isimli darbeci askerlere  İltica Dairesi tarafından bu hak tanınmıştı.

Danıştay da verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin itirazını haksız  bularak, darbecilere iltica hakkı tanınmasına onay vermişti.

Yunan medyası, Danıştay kararının emsal teşkil etmesi sebebiyle geri  kalan 5 darbeci askerin de sırasıyla iltica hakkı alacağı yorumunda bulundu.

Darbeci 8 asker, 18 aylık gözetim altında tutulma sürelerinin dolması  sebebiyle mayıs ayı sonunda tutuldukları belirtilen nezarethaneden serbest  bırakılmıştı.

Darbecilerin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina dışındaki bir  yerde tutuldukları belirtiliyor.

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