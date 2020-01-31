Yunan Vekilden Türk Bayrağımıza Saygısızlık

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- Sabah Muhabirine FETÖ Gözaltısı.
- 16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da
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- 11:24 - Sabah Muhabirine FETÖ Gözaltısı.
- 11:19 - 16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da
- 11:15 - Survivor 2020'de Süpriz İsim
- 11:12 - Şeyma Acun'u yakmıştı, ablası da İmamoğlu'nu yaktı
- 11:01 - AFAD'dan Kayıp İddasını Yalanlama
- 10:53 - KIZILAY’IN ENSAR’A BAĞIŞLADIĞI PARA AMERİKAYA GİTMİŞ
- 10:50 - Elazığ Depremi ile İlgili 8 Farklı Soruşturma
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- 10:39 - Paris'te Halk Zenginlerin Mekanını Bastı
- 10:29 - LUCCA’DAKİ TECAVÜZ OLAYINDA ŞOK GELİŞME
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- 16:30 - Deniz Akkaya: "Mahkemelerde uğraşmak istemiyorum"
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