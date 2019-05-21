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YUNAN SUNUCU ATATÜRK'E HAKARET ETTİ.

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YUNAN SUNUCU ATATÜRK'E HAKARET ETTİ.
Survivor'ın Yunanistan kökenli sunucusu Sakis Tanimanidis, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yaptığı paylaşımın sonuna da Yunanca “Unutmuyorum” etiketini yazdı.

Survivor'un Yunan sunucusundan skandal paylaşım!TV8’de yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının Yunan sunucusu Sakis Tanimanidis, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımı ile Mustafa Kemal Atatürk’e “soykırımcı” imasında bulundu.
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasını Acun Ilıcalı ile birlikte birlikte sunan Sakis Tanimanidis'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaptığı paylaşımla tepki çekti. Atatürk’e “soykırımcı” imasında bulunan sunucu, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı: "Gururlu bir Pontuslu olarak ben, 100 yıl önce Pontus soykırımında insafsızca yok edilen 353 bin kişiyi saygıyla anıyorum. Büyükbabam Panayiotis Tanimandides'in bir Pontus köyü olan İmera'daki evini ziyaret ettim ve bu günün (soykırımı kastediyor) ne anlama geldiğini yanlızca biz Pontus kökenli Yunanlılar değil, bütün dünya için ne anlama geldiğini biraz daha anlama şansına sahip oldum. Ve bütün insanlık için söylüyorum, biz savaşlara, suçlara, cinayetlere ve soykırımlara sessiz kaldığımız sürece bunların gelecekte dünyadaki diğer insanlar adına tekrarlanmasını kolaylaştırıyoruz."
Survivor'ın Yunanistan kökenli sunucusu Sakis Tanimanidis, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yaptığı paylaşımın sonuna da Yunanca “Unutmuyorum” etiketini yazdı.

 

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