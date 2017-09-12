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Yunan işadamının yatında yangın çıktı

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Yunan işadamının yatında yangın çıktı
BODRUM'a tatile gelen Yunan işadamının 40 metrelik lüks motoryatında, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangın başladı. Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yunanistan'ın Pire Kentinden 7 personeli eşliğinde ve 4 yakını ile tatil için Ege'ye açılan, ismi açıklanmayan Yunan işadamının İngiliz bayraklı 'Blue Breeze' isimli 40 metrelik lüks motoryatının motor dairesinde, bugün saat 11.00'de, Akyarlar açıklarında yangın çıktı. Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangın ardından yattan acil yardım isteği gönderildi. Devriye görevindeki 302 No'lu Sahil Güvenlik Botu, bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yunan işadamı, yakınları ve personeli zodyak bota binerek yatı terk etti, Akyarlar Limanı'na çıktı. Bir restoranda oturan Yunan işadamının sakin olduğu görüldü.

Yatın motor dairesinde ağır hasar meydana geldiği, önce Yalıkavak Limanı'na çekileceği, itfaiyenin yapacağı araştırma ve vereceği raporun ardından İstanköy (Kos) Adası'na götürüleceği belirtildi.

Olayın görgü tanığı yat kaptanı 55 yaşındaki İbrahim Sülün, "Akyarlar limanında teknedeydik. Birden açıktaki yattan dumanlar yükseldi, motor dairesinde arıza varmış. Bölgedeki sahil güvenlik hızla gidip müdahale etti. Müdahale edilmeseydi yat tamamen yanabilirdi, şansları vardı sahil güvenlik botu yakınlardaydı" dedi.

 

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