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Yunan Başbakandan Türkiye'ye "Lahey" mesajı

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Yunan Başbakandan Türkiye'ye "Lahey" mesajı
Müzakerelere hazır olduklarını belirtti...

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye'yle müzakerelere hazır olduklarını belirtti.

Harvard Üniversitesi Profesörü ve Aspen Strategy Group İcra Direktörü Nicholas Burns koordinatörlüğündeki güvenlik konulu online forumda konuşan Miçotakis, Türkiye'yle Ege ve Akdeniz'de yaşanan deniz yetki alanları sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, "Bizce Türkiye'yle aramızda tek sorun teşkil eden Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu müzakere etmekten her zaman mutlu olacağımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok açık şekilde anlattım. Eğer Ankara, bunun ülkelerimiz arasındaki tek sorun olduğunu ve iki taraf bunun çözümü için Lahey'e başvurmayı kabul ederse, Yunanistan Lahey'den çıkacak kararı uygulayacak" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Türkiye'nin Yunanistan'la yaptığı sondaj görüşmelerini 2016 yılında askıya aldığını ve bu görüşmelerin yeniden başlamasından mutlu olacaklarını kaydeden Miçotakis, "Ancak bunu silah namlusu altında yapamayız. Egemenlik haklarımızın ihlal edileceğine dair tehditler yoluyla müzakere masasında bize şantaj yapılmamalı" diye konuştu.

“TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERİ YENİDEN BAŞLATMAK İSTİYORUZ”

Miçotakis, bir soru karşısında Türkiye'yle ilişkileri yeniden başlatmak istediklerini vurguladı. Miçotakis, Burns'ün sorusu üzerine Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı değerlendirdi.

“TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKAT MUHTIRASI KABUL EDİLEMEZ”

Söz konusu muhtıranın “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunan Miçotakis, zira bu muhtıranın Yunan adalarının münhasır ekonomik bölgelerini tanımadığını ekledi.

Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Serrac ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelmişti.

Görüşmede Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

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