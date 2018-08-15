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Yunan Bakan'dan Flaş davet!

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Yunan Bakan'dan Flaş davet!
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet ettiği bildirildi.

Camları siyah bir minibüsle Çorlu’ya götürülen askerlerin geleceği havaalanında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleriyle geniş güvenlik tedbiri aldı.

Askerleri taşıyan konvoyu Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç karşıladı. İçeri alınan Yunan askerlerin görüntülenmemesi için basın mensupları havaalanına yaklaştırılmadı.

Türk sınırına 253 metre yasa dışı olarak girdikleri gerekçesiyle 5.5 aydır tutuklu olan askerler Yunanistan’ın gönderdiği özel uçağa bindirilerek ülkelerine döndü.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI, HULUSİ AKAR'I DAVET ETTİ

Bu arada Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet ettiği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Kammenos'un Akar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan'a davet etti."

 

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