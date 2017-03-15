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Yüksel Ak ve Çağla Şıkel'i paranın gücü barıştırdı!

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Yüksel Ak ve Çağla Şıkel'i paranın gücü barıştırdı!
Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek'e gönderdiği “Tostumu yedim, odamda bekliyorum” mesajı sansasyon yaratmıştı.

Kıbrıs'ta bir otelde gerçekleşen bu olayın ardından sarsılan evlilik bitmişti. 2004'te Şebnem Schaefer ile Şenol İpek nişanlanmış o ilişki de son bulmuştu.

FİLM DE ÇEKECEKLER

Tüm bu olaylar yaşanırken üç güzel de aynı ajansla çalışıyordu ama kesinlikle aynı işlerde yer almıyordu. Hatta birbirlerinin işlerini engelledikleri bile iddia ediliyordu.

Ama geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel ile Yüksel Ak'ın birlikte bir reklam filminde oynaması aralarındaki buzların eridiğini gösterdi.

Gelecek günlerde ise Şebnem Schaefer ile Yüksel Ak'ın bir sinema filminde, birlikte rol alacakları iddia edildi. Yani görünen o ki güzel modeller dargınlıkları çoktan unuttu...

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