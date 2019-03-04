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Yüksek sesle müzik dinledi diye öldürdü

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Yüksek sesle müzik dinledi diye öldürdü
Aksaray'da sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan Afganistan uyruklu Nasir M. (23), iddiaya göre yanında telefondan yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı arkadaşı Ferzat Navsandı'yı (22), vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

 Polis, kaçan Nasır M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi.

Afganistan uyruklu Nasir M., cep telefonuyla konuşarak, sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı da, telefondan yüksek sesle müzik dinlemesi üzerine, sesi kısması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

6 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Navsandı, kaçmaya başlayınca peşinden giden Nasir M., yanındaki bıçakla Navsandı'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi.

 

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